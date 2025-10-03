China lidera la automatización industrial con más de la mitad de los robots instalados en el mundo

China, 3 oct.- La Federación Internacional de Robótica (IFR) ha confirmado en su informe anual que China se consolida como líder absoluto en la instalación de robots industriales, superando en 2024 al resto del mundo combinado. El gigante asiático incorporó 295 000 nuevas unidades, lo que representa el 54% del total global y eleva su parque robótico operativo a más de dos millones de equipos.

Japón y Estados Unidos, segundo y tercer lugar respectivamente, no alcanzaron en conjunto las 80 000 unidades. Según Takayuki Ito, presidente de la IFR, 2024 fue el segundo año con mayor número de instalaciones en la historia, apenas un 2% por debajo del récord de 2022.

A nivel mundial, el número total de robots industriales en funcionamiento ascendió a 4 664 000, con un crecimiento del 9% respecto al año anterior. Asia concentró el 74 % de las instalaciones, seguida por Europa (16%) y América (9%).

Las proyecciones indican que en 2025 se instalarán 575 000 nuevos robots, y para 2028 la cifra podría superar los 700 000, consolidando la transición global hacia fábricas inteligentes y procesos automatizados. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)