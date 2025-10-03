Primera evidencia de tubos de lava en Venus

EE.UU, 3 oct.- Un estudio de imágenes de radar y datos topográficos de grandes volcanes en la superficie de Venus, tomados por diferentes misiones, ha revelado la primera evidencia de tubos de lava en este planeta.

Estas características son túneles naturales que se forman cuando la superficie de un flujo de lava se enfría y solidifica mientras la lava caliente continúa fluyendo por debajo. Una vez que la lava se drena, deja tras de sí un tubo hueco. La investigación de un equipo internacional dirigido por Barbara De Toffoli, de la Universidad de Padua, identificó cuatro cadenas de fosas claramente curvadas que parecen marcar el colapso de secciones de tubos subterráneos.

Venus y la Tierra son geológicamente activos y han sido moldeados por el vulcanismo. La superficie de Venus está dominada por vastas llanuras volcánicas, enormes volcanes escudo y vastos flujos de lava. Al igual que la Tierra, Venus ha sido reestructurada por la roca fundida que erupciona desde su interior, creando paisajes que guardan sorprendentes similitudes con las regiones volcánicas de nuestro propio planeta. Comprender estas características volcánicas, incluyendo las estructuras subterráneas que crean, ofrece una perspectiva de los procesos geológicos que han dado forma a ambos mundos y proporciona pistas sobre por qué siguieron trayectorias evolutivas tan diferentes.

Estos tubos se han encontrado en la Luna y la Tierra, pero hasta ahora, su existencia en Venus era puramente teórica. Su existencia en Venus, o en cualquier planeta, proporciona información valiosa sobre la historia volcánica e incluso podría servir como refugio para futuras misiones de exploración humana, ya que su naturaleza subterránea ofrecería protección contra el ambiente hostil de la superficie. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)