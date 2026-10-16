Celebran en Nicaragua Día de la Cultura Cubana

Managua, 16 oct.- El Día de la Cultura Cubana se celebró en Nicaragua con un concierto en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, donde se recordó el aniversario 158 de la entonación en la isla del Himno Nacional.

La velada anoche congregó a decenas de personas que disfrutaron de un amplio repertorio de música cubana interpretado por la Camerata Bach, la agrupación Jazz Tá y los cantantes Lenin Triana, Mitchel Sánchez, Erika Seyjas y Marbin Moreno.

El espectáculo, titulado Trova Sinfónica, incluyó emblemáticas composiciones del pentagrama cubano, entre ellas “Canción del Elegido”, “Ojalá” y “Canción urgente para Nicaragua”, de Silvio Rodríguez; “Mamá, son de la loma”, de Miguel Matamoros, y “Yo soy el punto cubano”, de Celina González.

También resonaron temas como “Yolanda” y “El breve espacio en que no está”, de Pablo Milanés, así como el bolero “Cómo fue”, popularizado por Benny Moré. La interpretación de “La Guantanamera”, de Joseíto Fernández, cerró la presentación.

El director del Teatro Nacional, Ramón Rodríguez, al inicio de la velada recordó que la Camerata Bach lleva más tres décadas haciendo este tipo de actividad por la cultura de Cuba, lo cual -dijo- demuestra la gratitud de los nicaragüenses con el pueblo y gobierno de la isla.

Rodríguez, expresó que este día se celebra en todas partes del mundo y Nicaragua se sumó a esta fiesta con trova y otros géneros musicales como el son cubano, guaracha, la rumba, y boleros, entre otros.

En un mensaje en redes sociales, acompañado de fotografías de la actividad cultural, la embajadora de Cuba aquí, Iliana Fonseca, calificó el concierto de “excelente”, y agradeció a quienes lo hicieron posible.

“Nuestro agradecimiento por tan lindo regalo al maestro Ramón Rodríguez, al Teatro Nacional Rubén Darío, al Instituto de Cultura de Pueblos y Juventudes y al Gobierno nicaragüenses”, escribió la diplomática en su perfil oficial en faccebook.

El Día de la Cultura Cubana, que se celebra cada 20 de octubre, conmemora la primera vez que se entonó el Himno Nacional en 1868, durante las luchas por la independencia.

Desde entonces, las combativas notas del Himno de Bayamo se convirtieron en un símbolo de identidad y dignidad, expresión concreta del carácter patriótico del pueblo cubano. (Tomado de Prensa Latina)