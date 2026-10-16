Béisbol cubano: Alazanes agitan la lucha en el oriente

La Habana, 16 oct.- Los Alazanes de Granma derrotaron este jueves 6-2 a las Avispas de Santiago de Cuba y recortaron distancias en la Zona Oriental de la 65.ª Serie Nacional de Béisbol.

En el Guillermón Moncada, los granmenses encontraron la fórmula para contener a los líderes del apartado y asestarles un golpe que estrechó la batalla por los primeros puestos, con un triunfo construido sobre 11 imparables y cuatro errores de la defensa local.

Ernesto Pérez puso su firma en la ofensiva visitante con un cuadrangular, mientras José Rodríguez y Juan Danilo Pérez compartieron la responsabilidad desde el montículo para encaminar el éxito, con Yosmel Garcés como lanzador derrotado.

La jornada también dejó un vuelco en la racha de los Vegueros de Pinar del Río, que después de ocho victorias al hilo cedieron 7-8 ante los Cazadores de Artemisa en un choque de alternativas y abundante poder ofensivo.

Andy Cosme, Dainel López y Dayan García cruzaron las cercas por Artemisa, mientras Jorge Yoan Rojas y Lester Benítez respondieron por los pinareños, este último con un batazo de cuatro esquinas con las bases llenas, su sexto jonrón de la campaña.

En otro episodio destacado, el veterano cerrador José Ángel García elevó a 336 su récord histórico de juegos salvados en campeonatos nacionales, una cifra que prolonga su huella en el béisbol cubano.

Las Tunas también celebró al imponerse 13-6 a Camagüey, con vuelacercas de Héctor Quintero, mientras los Piratas de La Isla vencieron 5-3 a Industriales, apoyados en la actuación monticular de Ángel Herrera, un doble decisivo de Misael Cañete con las bases llenas y un cuadrangular de Alexander Almarales.

Mayabeque necesitó exprimir su ofensiva para doblegar 11-10 a Cienfuegos, resultado que aportó la tercera victoria sin derrotas al lanzador Jonatan Gasulla y el cuarto salvamento al novato Osbiel Fernández, quien alcanzó la cima de ese departamento.

Por su parte, Sancti Spíritus superó 6-4 a Ciego de Ávila en un partido que tuvo como nota sobresaliente el cuadrangular 399 de Frederich Cepeda en torneos nacionales, cada vez más cerca de una cifra redonda en su prolongada trayectoria.

La lluvia impidió el enfrentamiento entre Holguín y Guantánamo, además de obligar a sellar el encuentro entre Matanzas y Villa Clara cuando los villaclareños dominaban 10-1 en la tercera entrada.

Con estos desenlaces, Pinar del Río conserva el mando occidental con balance de ocho triunfos y dos derrotas, seguido por Matanzas (6-3), mientras Cienfuegos, Industriales, Artemisa y Mayabeque comparten el siguiente escalón con 5-5; Villa Clara marcha con 3-6 y La Isla cierra con 2-8. En el Oriente, Santiago de Cuba sigue en la punta con 7-3, aunque Granma, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus acechan con 6-4; Holguín presenta 5-4, Las Tunas exhibe 5-5, Camagüey acumula 3-7 y Guantánamo ocupa el último puesto con 1-8. (Tomado de Prensa Latina)