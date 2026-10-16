Incumplimiento de las leyes del tránsito: las lamentaciones después de un accidente no son la solución

Oct, 2026.- Son muchos los conductores que no acatan las leyes del tránsito en Santa Cruz del Sur. Las violaciones en la vía pública se manifiestan a diario y hasta que no sucede lo lamentable, los infractores no escarmientan. Lágrimas y lamentaciones luego de ocurrir un accidente no llevan a la solución.

Motorinas, bicimotos y motos se ven conducidas por jóvenes y menores de edad a diferentes horarios del día, noche y madrugada con música alta, sin casco protector y sin que las autoridades logren detener el negativo fenómeno que ha ido en incremento.

En las arterias principales de la cabecera municipal circulan estos medios de transporte con exceso de velocidad, lo que ha provocado choques entre conductores sin graves consecuencias, pero podría terminar peor. Como señala la expresión popular: nadie escarmienta por cabeza ajena.

Pero aún no termina todo lo referido sobre el tema. Hay padres en Santa Cruz del Sur que sin medir consecuencias montan parados a sus pequeños hijos detrás del timón de motorinas y bicimotos. ¡Cuanta irresponsabilidad al poner en riesgo la vida y la salud de sus seres queridos!

La precaución no puede dejarse de tener en cuenta. En la vía manejan personas muy cuidadosas y veladoras de las leyes del tránsito. Sin embargo, otras hacen adelantamientos indebidos, no atienden adecuadamente la conducción del vehículo y, en el peor de los casos, se creen los dueños de las carreteras cuando ingieren alcohol.