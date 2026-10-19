Celebra el PIP 80 años de lucha por independencia de Puerto Rico

Ponce, Puerto Rico, 19 oct.- El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) cerró este domingo tres días de celebración en la sureña ciudad de Ponce, segunda en importancia de Puerto Rico, el aniversario 80 de su fundación arropado por un impulso extraordinario.

Convencido de que la organización se dirige “De la lucha a la victoria” tras haber ocupado el segundo lugar en las elecciones generales, dejando rezagado a un tercer plano al histórico Partido Popular Democrático (PPD), el secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, lució este domingo dispuesto a relanzar una alianza, como la realizada en noviembre de 2024 con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Esta vez, el PIP también contó con una significativa presencia de delegados de la diáspora en Estados Unidos, donde se trabaja por un cambio determinante que finalmente saque del control del país al anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), que mediante maniobras corruptas ha logrado mantener un control del gobierno isleño.

Después de 128 años de Washington haber ocupado militarmente a Puerto Rico, en el marco de la Guerra Hispano-Cubana, su pueblo se encuentra en la actualidad sumido en condiciones depauperadas, mientras los servicios públicos, como electricidad, agua potable y educación se hallan en una auténtica crisis.

Esto, sin mencionar que a la mitad de la población de 3,2 millones de habitantes apenas le alcanza para la comida.

Rodeado del histórico líder del PIP, Rubén Berríos Martínez, y de sus senadores María de Lourdes Santiago y Adrián González y los diputados Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, el excandidato a la gobernación Dalmau Ramírez llamó a marchar hacia la victoria unificando fuerzas comprometidas con la nación puertorriqueña.

Entre los mensajes recibidos por el PIP en su convención, se encuentra uno de los copresidentes del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Carlos Vega y Ángel Rodríguez León. (Tomado de Prensa Latina)