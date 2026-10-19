Semana de coronas para Cuba en varias geografías del ajedrez

La Habana, 19 oct.- Ajedrecistas cubanos conquistaron torneos en Panamá, El Salvador y España esta última semana, informó Osmani Pedraza Ledón en su perfil de Facebook.

El Gran Maestro (GM) villaclareño Ermes Espinosa dominó el Torneo Internacional Rápido Hernán Lum in Memoriam, celebrado durante viernes y sábado en Ciudad de Panamá.

Bajo el sistema suizo a siete rondas y en la modalidad de 15 minutos iniciales más diez segundos de bonificación por cada movimiento, terminó invicto con cinco triunfos y dos tablas.

La Isla copó todos los premios pues acabó segundo el también GM de Villa Clara Aramís Álvarez y tercero el Maestro Internacional (MI) tunero Michel Díaz.

Este domingo, en la especialidad Blitz (3+2) los exponentes del centro Elier Miranda y Espinosa quedaron abrazados en la punta con 7,5 unidades, por delante de Michel y otro MI de la provincia naranja, Rodney Pérez, autores de siete tantos.

En San Salvador, la GM femenina santiaguera Oleiny Linares se impuso en el panamericano máster (+35) con ocho puntos de nueve, escoltada por los locales Erick Guevara (7,5) y Ricardo Chávez (6,5). Maritza Arribas se adjudicó la categoría sénior (+50).

Previamente, otro GM indómito, Lelys Martínez, venció en la segunda edición del Magistral Internacional de La Nucía, en Alicante, España, por encima del MI español Diego Macías, igualados a seis unidades de nueve posibles. (Tomado de Granma)