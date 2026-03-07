Canciller iraní advierte a Trump que su “Plan B” fracasará

En un mensaje publicado en la plataforma X, Araghchi se dirigió directamente al mandatario estadounidense y cuestionó la estrategia de Washington frente a Teherán.

«Señor presidente, el Plan A, diseñado para lograr una victoria militar rápida y limpia, ha fracasado. Su Plan B será un fracaso aún mayor”, expresó el jefe de la diplomacia iraní.

El canciller añadió que la política de “EEUU Primero”, eslogan promovido por Trump, frustró la posibilidad de alcanzar un acuerdo histórico al obstaculizar los avances logrados previamente en las negociaciones.

Araghchi no precisó a qué medidas se refería con el denominado Plan B, aunque posteriormente, en declaraciones a la cadena NBC, afirmó que Irán está preparado ante la eventualidad de una invasión terrestre estadounidense.

Los estamos esperando. Confiamos en nuestra capacidad para enfrentarlos, y sería un gran desastre para ellos, sostuvo el ministro, quien reiteró además que Teherán rechaza cualquier negociación con Washington en las actuales circunstancias.

Las declaraciones se producen luego de que Trump señalara que no descarta enviar tropas terrestres estadounidenses a Irán “si es necesario”.

Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel mantienen ataques militares contra territorio iraní, que han provocado cientos de víctimas, entre ellas el Líder Supremo Alí Jamenei y varios funcionarios de seguridad.

En respuesta, Teherán ha lanzado misiles y drones contra objetivos en Israel y contra intereses estadounidenses en varios países árabes, acciones que también han causado muertos, heridos y daños a infraestructuras civiles, incluidos puertos y edificios residenciales. (Tomado de Prensa Latina)