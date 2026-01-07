Eficiencia y calidad hermanadas en la economía santacruceña y cubana

Santa Cruz del Sur, 6 ene.- La eficiencia y calidad son dos hermanas que no pueden andar desligadas de las esferas laborales de los municipios, eslabones claves en el desarrollo de la economía cubana. En Santa Cruz del Sur la orientación de las autoridades políticas y gubernamentales y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) es de duplicar la unidad y la disciplina para lograr que esta sea una demarcación próspera y sostenible en 2026.

“Si trabajamos bien, con organización, con tenacidad, con disciplina, con eficiencia, seremos capaces de lograr todo lo que nos propongamos”, señaló el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, un líder que no creyó en los imposibles. Tuvo siempre la seguridad que empleando objetivamente la inteligencia humana, el uso racional de los recursos y la aplicación de la ciencia y la innovación se obtendrían mayores riquezas materiales para satisfacer las necesidades del pueblo.

Dar pasos sólidos, no zancadas apresuradas, en la empresa estatal socialista, que tengan como base estratégica el incremento de la productividad, ya sea a través de la inversión extranjera como alternativa segura para incrementar el desarrollo con el empleo de novedosas tecnologías es importante siempre y cuando lleve la aprobación de los entendidos en la materia.

En la Unidad Empresarial de Base (UEB) CULTISUR de esta demarcación hace tres años está activado el Proyecto Vietnamita para el cultivo del camarón en varios espejos de agua con destacados aportes en las cosechas del crustáceo. Fondo exportable que le aporta divisas frescas también al archipiélago para la compra de materias primas y recursos básicos.

No se puede pasar por alto el proceso del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, en el que destacan los criterios de obreros, técnicos, profesionales, amas de casas, jubilados de diversos sectores, economistas y contadores, quienes han aportado ideas para la gestión eficiente de cada indicador, incluso en el trabajo del sector no estatal, para colocar en posición firme y segura la infraestructura de provincias y municipios a fin de construir un futuro próspero.

Mucho es el camino que queda por andar para la recuperación económica de Cuba frente a un bloqueo genocida e inmoral, pero la valentía de cada revolucionario y su consagración deciden desde ahora mismo.

No deben verse las dificultades como imposibles en los sectores de la Educación, la Cultura, la Salud Pública, la Agricultura, el Electroenergético, entre otros. La solución ha estos problemas está, en la mayoría de los casos, en ponerle pensamiento e inmensos deseos de hacer, de cambiar todo lo que deba ser cambiado.