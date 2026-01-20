Pianista cubano Dayramir González alista gran homenaje en Jazz Plaza

La Habana, 20 ene.- El pianista cubano Dayramir González, uno de los invitados al 41 Festival Internacional Jazz Plaza, perfila un espectáculo con el cual homenajeará al virtuoso compositor antillano Arsenio Rodríguez.

En un reciente encuentro con la prensa, el músico, radicado en Estados Unidos, compartió la alegría de estar en Cuba y expresó que participar en el evento es maravilloso, pues le brinda la posibilidad de intercambiar desde la manifestación que defiende.

Tengo el privilegio de compartir escenario con muchos jóvenes, en esta ocasión en un concierto lindísimo en tributo a Arsenio Rodríguez, el 1 de febrero en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, en La Habana.

Como joven músico, aseguró es una hermosa experiencia la de aproximarse al legado de uno de los grandes cronistas sociales de Cuba, y quien logró hacer carrera tanto en Nueva York como en La Habana.

Aunque el plato fuerte es su presentación en la gala de clausura, el pianista también actuará en Santa Clara, ciudad en la que interpretará temas de su último álbum V.I.D.A. (Verdad, Independencia, Diversidad & Amor).

Además de la presentación en esa urbe, en el centro del país, Dayramir intercambiará con estudiantes de música y será una oportunidad para compartir sus experiencias sobre el escenario, también cómo alcanza esa conexión con el instrumento.

Para él es obligatorio conectar con las nuevas generaciones, por lo que también visitará instituciones educativas en la capital cubana, entre ellas el Conservatorio Amadeo Roldán y la Escuela Nacional de Arte (ENA).

En La Habana le espera otra de sus más importantes presentaciones en el contexto del Jazz Plaza: un espectáculo junto al pianista estadounidense Christian Sands, el 29 de enero en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional.

Sobre el 41 Festival Internacional Jazz Plaza, González destacó que hay orquestas de música clásica, teatro, música bailable, y muchos colores de jazz, y eso lo convierte en un evento inclusivo.

A su juicio, se trata de una decisión muy acertada, pues existe espacio para todos.

Otra de las alegrías que reserva el Jazz Plaza (del 25 de enero al 1 de febrero) es la participación de artistas provenientes de más de 20 países, unido a la habitual presencia nacional.

Este año el evento trae sorpresas y, según el Comité Organizador, será diferente a ediciones anteriores, sin que ello comprometa su extraordinaria calidad artística.

Jazz Plaza estará presente en La Habana, Santiago de Cuba, Santa Clara y por primera vez, en Holguín. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

