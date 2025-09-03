Camagüey avanza hacia agricultura resiliente con fertilizantes orgánicos y conciencia ecológica

Camagüey, 3 sep.- Con el objetivo de fortalecer la capa vegetal del suelo y potenciar los rendimientos agrícolas, la provincia de Camagüey implementa el humus de lombriz como fertilizante agroecológico. Esta iniciativa busca no solo mejorar la productividad de los cultivos, sino también contribuir al mejoramiento del ecosistema, promoviendo prácticas agrícolas más responsables con el medio ambiente.

El movimiento agroecológico en Camagüey cuenta con una sólida base de organización y capacitación. Actualmente, más de 290 facilitadores y más de tres mil promotores pertenecientes a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el territorio y la filial camagüeyana de la Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales, trabajan en la divulgación de medidas que protejan y recuperen la calidad del suelo.

Este fertilizante natural ayuda a mantener la humedad en la tierra, lo que favorece el desarrollo de las plantas. Además desintoxica suelos contaminados con productos químicos y contribuye a mantener un medio ambiente más saludable y equilibrado, favoreciendo la absorción de nutrientes esenciales como potasio, magnesio, fósforo y calcio.

En la demarcación también la aplicación de abonos orgánicos, compost, residuos de cosechas, microorganismos naturales y estiércol animal forman parte de las acciones habituales para mantener las plantaciones de viandas, hortalizas, granos y frutales en condiciones óptimas.

Este enfoque no solo mejora la salud del suelo y la producción agrícola, sino que también aumenta la conciencia ecológica entre los productores y las comunidades rurales. Camagüey avanza hacia una agroecología sostenible y resiliente, promoviendo prácticas que protegen la tierra, incrementan los rendimientos y contribuyen a la conservación del ecosistema. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)