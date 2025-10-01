Belarús y Cuba interesada en crear empresas conjuntas

Según comunicó este miércoles la agencia de noticias BelTA, el encuentro se produjo en el contexto de la feria internacional INNOPROM Belarús, que se desarrolla en la nación europea.

“Desde la época de la Unión Soviética, Cuba es para nosotros un socio fiable y amigo en todos los ámbitos de la cooperación mutuamente beneficiosa. Siempre nos comunicamos de forma muy cordial, basándonos únicamente en la franqueza y la confianza plena” destacó Karankévich.

El funcionario igualmente acotó que los jefes de ambos estados confieren un alto nivel a las relaciones bilaterales, por eso es necesario hacer todo lo posible. Debemos hacer todo lo posible para garantizar la aplicación de los acuerdos alcanzados por los líderes de nuestros países.

Los órganos de la administración pública y las entidades económicas tienen el claro objetivo de seguir cooperando de forma mutuamente beneficiosa, ampliar la gama de productos suministrados, crear empresas conjuntas y ampliar la cooperación industrial, afirmó. KLarankévich destacó que la visita oficial del Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel a Belarús este año dio un impulso adicional al desarrollo de las relaciones entre ambos países.

Estamos dispuestos a considerar todas las cuestiones que sean de interés para nuestro país amigo y hermano, Cuba, subrayó el vice primer ministro. Por su parte, Álvarez también destacó el alto nivel de las relaciones amistosas con Belarús.

“Estamos dispuestos a desarrollar y ampliar la cooperación entre nuestros países. Belarús es un socio muy importante para Cuba. Siempre destacamos el apoyo que Belarús nos brinda en los foros internacionales, condenando el bloqueo a Cuba. Cuba también apoya a Belarús en la arena internacional, apuntó.

Y agregó que Cuba tiene como objetivo aumentar la fabricación industrial, incluida la de productos alimenticios. “En este sentido, damos prioridad a nuestras relaciones con Belarús”.

Igualmente agregó que durante su estancia en Minsk visitaron empresas con el fin de encontrar nuevos proyectos potenciales y ampliar las relaciones comerciales y económicas, y señaló como ejemplo los recorridos por las fábricas MTZ y Atlant.

“Es un gran honor para nosotros representar a Cuba en la exposición internacional INNOPROM Belarús. Ha sido muy interesante conocer los desarrollos innovadores y ver los procesos de transformación que se están produciendo en la industria”, concluyó el titular. (Tomado de Prensa Latina)