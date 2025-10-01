En la patria campeones juveniles del baseball5

La Habana.- EL EQUIPO cubano ganador de la corona en la II Copa Mundial Juvenil de Baseball5 de Nayarit 2025, en México, fue recibido en el aeropuerto internacional José Martí por la vicepresidenta del Inder, Teresa Yamila Méndez.

Junto a otros directivos del deporte, el encuentro puso de manifiesto que la representación antillana satisfizo el objetivo de ratificar el título alcanzado en la edición anterior, en Estambul 2023.

Se destacó que lo logró invicta, como exponente de un juego nacido en las calles de nuestro país, segura desde el comienzo hasta que en la discusión de la presea dorada superó 2-0 a China Taipéi.

«Ustedes son bicampeones mundiales en la categoría juvenil y todo el pueblo de Cuba disfrutó su triunfo, al ver la alegría y de la manera tan convincente en que ganaron cada uno de los partidos, por lo que merecen felicitaciones en nombre del movimiento deportivo cubano», destacó Méndez en sus palabras de bienvenida.

«Ratifican que la reserva del baseball5 está asegurada, lo que demuestra que nuestro sistema deportivo está vivo y se encuentra en condiciones de continuar colocando bien en alto el nombre de Cuba», sentenció.

El director técnico del equipo, Sergio Arturo Pérez, agradeció el recibimiento y expresó: «Creo que ha sido un camino largo. Nos hemos preparado en los dos últimos años, y destacar que ha sido el fruto del trabajo en equipo. De todo un sistema, no solo de los ocho atletas y de los entrenadores, sino de todo el país».

«El gran movimiento que se ha generado en función del baseball5 en la Isla demuestra el compromiso que tienen nuestro atletas, entrenadores y nuestro movimiento deportivo, salimos convencidos de que íbamos a lograr la victoria», enfatizó. (Tomado de Jit)