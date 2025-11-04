Avanzan preparativos de la Feria Internacional de La Habana

La Habana, Cuba.- En medio de los desafíos y retos que impuso al país el huracán Melissa, avanzan los preparativos de la cuadragésima primera Feria Internacional de La Habana, prevista del 24 al 29 de noviembre en el recinto ferial de ExpoCuba.

El programa de la feria incluirá el VIII Foro de Inversiones, la presentación de la actualizada Cartera de Oportunidades con capital extranjero, encuentros empresariales, conferencias sectoriales y lanzamientos de productos, así como los Días Nacionales dedicados a un grupo de países.

En aras de aliviar las pérdidas ocasionadas por la interrupción de la cita del 2024, se ofrecerá un 30 de descuento en las tarifas de participación a aquellas empresas que decidan reinscribirse.

La inauguración oficial de la feria tendrá lugar en la Plaza de las Banderas de ExpoCuba el lunes 24, a las 10:00 a.m. (Tomado de Radio Reloj)