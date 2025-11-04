Agilizan el inicio de investigaciones sobre el Chikungunya

La Habana, Cuba.- Cuba impulsa estudios científicos sobre el virus chikungunya, priorizando el primer ensayo clínico con el medicamento cubano Juzvinza para tratar las persistentes manifestaciones articulares.

Según informó el periódico Granma la investigación se desarrollará en cuatro hospitales de Matanzas y La Habana, evaluando la eficacia antiinflamatoria del fármaco en pacientes recuperados.

La doctora Ileana Morales, Directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, destacó que la estrategia nacional integra el control vectorial, el perfeccionamiento clínico y la reducción de secuelas.

Por su parte la Dra. María Guadalupe Guzmán, directora de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto Pedro Kourí, explicó que el aumento de casos en el país se debe a la baja inmunidad poblacional ante ese virus de reciente circulación intensa en la isla. (Tomado de Radio Reloj)