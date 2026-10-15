Avanza construcción del parque solar fotovoltaico Ortigal en municipio camagüeyano de Florida

Florida, Camagüey, 14 de oct.- El Parque Solar Fotovoltaico Ortigal, ubicado en este municipio camagüeyano, alcanza aproximadamente el 75 por ciento de ejecución en su primera etapa y prevé comenzar a generar cerca de 13 megavatios en los próximos 30 días.

Como parte de la estrategia de puesta en marcha, se prevé activar inicialmente cuatro de los siete inversores previstos. Una vez concluida la obra, la instalación contará con una capacidad total de 21,8 megavatios, sustentada íntegramente en tecnología de procedencia china.

Frank Clibeiro García, director general de la Empresa de Construcción y Montaje número 1 de Camagüey, informó que ya fueron instalados los contenedores primarios y secundarios, los cuatro inversores principales y el sistema de alumbrado exterior. También se concluyó la construcción de la cerca perimetral.

Actualmente, las labores se concentran en la excavación, la fundición de pilotes y el montaje de las 300 estructuras o mesas restantes, de las 900 previstas para esta primera fase. Estos trabajos se reanudaron luego de superar las interrupciones ocasionadas por las lluvias y otros imprevistos.

Tras resolverse las limitaciones iniciales relacionadas con la disponibilidad de combustible, las fuerzas constructoras avanzan de manera sostenida en la culminación de la infraestructura civil y eléctrica necesaria para conectar los primeros cuatro inversores al Sistema Electroenergético Nacional.

La sincronización del Parque Solar Fotovoltaico Ortigal representará un aporte significativo a la generación eléctrica y contribuirá a fortalecer la estabilidad del servicio en el país. Asimismo, la obra reafirma la apuesta por transformar la matriz energética nacional mediante el aprovechamiento de fuentes renovables. (Texto y foto: Radio Florida) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)