Empieza hoy duelo de los Toros camagüeyanos contra Las Tunas

Camagüey, 14 oct.- Ni Las Tunas, ni los Toros, han logrado los resultados que se les vaticinaban previo al inicio de la 65 Serie Nacional de Béisbol.

Los leñadores tuneros, los rivales desde hoy en el Cándido González, logran 4 victorias en ocho partidos, mucho mejor que los camagüeyanos, quienes apenas han triunfado en par de ocasiones, en tanto cosechan seis fracasos.

Esos números son el retrato de una selección cuya calidad, no se ha demostrado sobre el terreno. Y ahora aparecen justificadas preocupaciones en cuanto a la factibilidad de llegar a la postemporada.

Antes, se dijo que el equipo, con los refuerzos sumados, podía perfectamente cubrir con acierto algunas posiciones que tenían limitaciones cualitativas, incluso, desde la dirección se aseguró la realización de una buena preparación durante unas seis semanas.

Lo cierto es que las alineaciones prácticamente se cambian todos los días, y esas variantes aplicadas no acaban de rendir lo esperado.

Ciertos sectores de especialistas consideran que el adiestramiento no cumplió los objetivos esperados, pues resulta difícil de entender la existencia de una baja en la ofensiva prácticamente existente en todos los jugadores.

Apenas hay tres atletas con promedios superiores a los 300: Hubert Sánchez, Yordanis Samón, y el ahora lesionado Leonel Moas. Colectivamente se batea para 243, con apenas dos jonrones.

El pitcheo es un área cuya principal dificultad descansa en el relevo, ya que Fernando Betanzos, Edgar Suárez, Raiders Rodríguez, entre otros, no cumplen cabalmente sus roles.

La mejor experiencia la tiene el espigado Juan Raúl Lugo, al cual no le han anotado carreras, y su promedio es de 0,00, aunque en pocas entradas (8,2).

Suponer que habrá un «segundo aire» ante los orientales, es poco preciso. Es una selección que lleva varios años con altos rendimientos en las campañas de la pelota cubana, y eso siempre es un elemento que no puede obviarse.

Ahora, en el primer partido, se produce un caso interesante: por los anfitriones, lanzará el tunero Yasiel Labrada, mientras por los orientales lo hará un camagüeyano, Yosbel Cansino. Curiosidades del movimiento interno de peloteros en el país.

¿Pronóstico? si se basan en los saldos, deben imponerse los visitantes, pero claro, este es un deporte donde equivocarse es muy frecuente en materia de predicciones. Pero pudiera ser una peleada porfía. Quizás. (Gilberto Rodríguez Rivero/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)