jueves, octubre 15, 2026
Lo último:
Relaciones Cuba - EE.UU.

Cuba y la incansable solidaridad de amigos en Estados Unidos

Redacción Digital

Washington, 14 oct.- Para amigos de Cuba en Estados Unidos la solidaridad hoy no admite dilaciones, y siguen la batalla por levantar el bloqueo económico, comercial y financiero de larga data, reforzado ahora con Donald Trump en la Casa Blanca.

Desde California llegan las noticias. El Comité Manos fuera de Cuba (Hands-off Cuba/HOC) de Los Ángeles aprovecha cada espacio y momento para llevar el mensaje de la isla.

Una reciente marcha por Palestina y contra el genocidio israelí en Gaza, celebrada en Los Ángeles, también tuvo el componente de Cuba.

Según explicó a Prensa Latina Mark Friedman, uno de los coordinadores y fundadores del HOC, durante la jornada se distribuyeron cientos de folletos que detallaban no solo el histórico apoyo del país caribeño a la causa del pueblo palestino, sino también el llamado a detener la hostilidad de Washington contra la nación antillana.

El HOC reconoció la valiosa labor de los sindicatos y las organizaciones de solidaridad en Europa y Estados Unidos para difundir los resultados del Tribunal Internacional de Bruselas contra el bloqueo.

El Tribunal convocó a protestas ante las embajadas estadounidenses en todo el mundo cuando se celebre próximamente la votación contra el bloqueo, en la Asamblea General de la ONU.

Frente a medios de comunicación hostiles y acciones subversivas destinadas a provocar un cambio de régimen en Cuba, la gran mayoría del pueblo trabajador y humilde se ha manifestado, señaló Friedman, miembro además de la Asociación Internacional de Maquinistas.

En un momento de extrema complejidad mundial: amenazas a la paz mundial; la guerra es el lenguaje utilizado por las potencias hegemónicas para resolver conflictos; la pobreza crece; aumenta el impacto del cambio climático; hay un agotamiento de los recursos naturales y una creciente desigualdad entre pobres y ricos, añadió.

Cuatro de cada cinco niños menores de 10 años en América Latina y el Caribe no saben leer ni escribir, recordó, en alusión a cifra de organismos especializados.

En Los Ángeles -dijo el HOC-, así como en ciudades de todo Estados Unidos y del mundo, se están convocando acciones previas a la votación de la ONU y en ese sentido los activistas allí participarán en las manifestaciones del 17 de octubre bajo la consigna “No Kings” (No a los Reyes).

Mientras en la tarde/noche del 24 de octubre tendrá lugar un acto público respaldado por 35 organizaciones, en el que se propondrán iniciativas destinadas a la ayuda médica para la campaña de salud materna y prenatal de la organización Global Health Partners.

Tras su retorno a la Casa Blanca, Trump revirtió de inmediato algunas medidas tardías, pero en la dirección correcta, de su antecesor, Joe Biden, como eliminar a Cuba de la lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo.

El republicano reincorporó al país caribeño a esa unilateral lista y a partir de ahí comenzaron a caer en cascada las medidas, en un intento sin precedentes por provocar un colapso en la isla.

A partir de enero de este año el cerco de la administración Trump se hizo más brutal después de una orden ejecutiva del presidente que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba, al considerar de manera infundada y calumniosa que el vecino país constituiría un peligro para la seguridad nacional.

En virtud de ello, Trump impuso un férreo bloqueo a la entrada de petróleo a Cuba bajo la amenaza de aranceles al país que soberanamente trate de desafiar su orden.

El Gobierno de Cuba calificó el bloqueo como un castigo colectivo y ha rechazado de forma rotunda las falsas afirmaciones de que una nación pequeña en vías de desarrollo pueda constituir un peligro para la mayor potencia mundial. (Tomado de Prensa Latina) 

También te puede gustar

[:es]Catedrático evalúa cotas de visitantes estadounidenses a Cuba[:]

Redacción Digital

[:es]EE.UU. y Cuba estrechan nexos para búsqueda y salvamento de personas[:]

Redacción Digital

[:es]JetBlue ratifica su apuesta por Cuba al inaugurar dos oficinas comerciales en La Habana[:]

Redacción Digital