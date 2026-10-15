Cuba y la incansable solidaridad de amigos en Estados Unidos

Washington, 14 oct.- Para amigos de Cuba en Estados Unidos la solidaridad hoy no admite dilaciones, y siguen la batalla por levantar el bloqueo económico, comercial y financiero de larga data, reforzado ahora con Donald Trump en la Casa Blanca.

Desde California llegan las noticias. El Comité Manos fuera de Cuba (Hands-off Cuba/HOC) de Los Ángeles aprovecha cada espacio y momento para llevar el mensaje de la isla.

Una reciente marcha por Palestina y contra el genocidio israelí en Gaza, celebrada en Los Ángeles, también tuvo el componente de Cuba.

Según explicó a Prensa Latina Mark Friedman, uno de los coordinadores y fundadores del HOC, durante la jornada se distribuyeron cientos de folletos que detallaban no solo el histórico apoyo del país caribeño a la causa del pueblo palestino, sino también el llamado a detener la hostilidad de Washington contra la nación antillana.

El HOC reconoció la valiosa labor de los sindicatos y las organizaciones de solidaridad en Europa y Estados Unidos para difundir los resultados del Tribunal Internacional de Bruselas contra el bloqueo.

El Tribunal convocó a protestas ante las embajadas estadounidenses en todo el mundo cuando se celebre próximamente la votación contra el bloqueo, en la Asamblea General de la ONU.

Frente a medios de comunicación hostiles y acciones subversivas destinadas a provocar un cambio de régimen en Cuba, la gran mayoría del pueblo trabajador y humilde se ha manifestado, señaló Friedman, miembro además de la Asociación Internacional de Maquinistas.

En un momento de extrema complejidad mundial: amenazas a la paz mundial; la guerra es el lenguaje utilizado por las potencias hegemónicas para resolver conflictos; la pobreza crece; aumenta el impacto del cambio climático; hay un agotamiento de los recursos naturales y una creciente desigualdad entre pobres y ricos, añadió.

Cuatro de cada cinco niños menores de 10 años en América Latina y el Caribe no saben leer ni escribir, recordó, en alusión a cifra de organismos especializados.

En Los Ángeles -dijo el HOC-, así como en ciudades de todo Estados Unidos y del mundo, se están convocando acciones previas a la votación de la ONU y en ese sentido los activistas allí participarán en las manifestaciones del 17 de octubre bajo la consigna “No Kings” (No a los Reyes).

Mientras en la tarde/noche del 24 de octubre tendrá lugar un acto público respaldado por 35 organizaciones, en el que se propondrán iniciativas destinadas a la ayuda médica para la campaña de salud materna y prenatal de la organización Global Health Partners.

Tras su retorno a la Casa Blanca, Trump revirtió de inmediato algunas medidas tardías, pero en la dirección correcta, de su antecesor, Joe Biden, como eliminar a Cuba de la lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo.

El republicano reincorporó al país caribeño a esa unilateral lista y a partir de ahí comenzaron a caer en cascada las medidas, en un intento sin precedentes por provocar un colapso en la isla.

A partir de enero de este año el cerco de la administración Trump se hizo más brutal después de una orden ejecutiva del presidente que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba, al considerar de manera infundada y calumniosa que el vecino país constituiría un peligro para la seguridad nacional.

En virtud de ello, Trump impuso un férreo bloqueo a la entrada de petróleo a Cuba bajo la amenaza de aranceles al país que soberanamente trate de desafiar su orden.

El Gobierno de Cuba calificó el bloqueo como un castigo colectivo y ha rechazado de forma rotunda las falsas afirmaciones de que una nación pequeña en vías de desarrollo pueda constituir un peligro para la mayor potencia mundial. (Tomado de Prensa Latina)