Desarrollarán Cuba y Rusia fármaco innovador contra el Alzheimer

El Grupo de Empresas Pharmasyntez, líder del mercado farmacéutico ruso, y el Centro Cubano de Neurociencias (Cneuro), perteneciente a BioCubaFarma, anunciaron el inicio de un proyecto conjunto para la creación de un nuevo medicamento destinado al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

De acuerdo con la información publicada por BioCubaFarma en Facebook, en el marco de esta colaboración, los especialistas de Pharmasyntez desarrollarán la tecnología y sintetizarán la sustancia activa del fármaco innovador Amylovis-201. La producción se localizará en la moderna planta industrial BratskKhimSintez, perteneciente al grupo ruso.

El producto fabricado será destinado a la realización de estudios preclínicos, en el marco del proyecto ruso-cubano Investigación de la eficacia neuroprotectora y evaluación de la seguridad del fármaco Amylovis como compuesto multidiana para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Estas investigaciones cuentan con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Educación Superior de la Federación de Rusia y se ejecutarán en conjunto con el Instituto de Sustancias Fisiológicamente Activas del Centro Federal de Investigación de Problemas de Química Física y Química Médica de la Academia de Ciencias de Rusia.

Pharmasyntez actúa en este proyecto como socio tecnológico clave, asegurando el desarrollo, la producción y la transferencia de soluciones complejas. La exitosa colaboración con Cneuro confirma el alto nivel internacional y la demanda de las competencias de la industria farmacéutica rusa en el mercado global, así como el prestigio de la ciencia cubana en el desarrollo de neurociencias aplicadas. (Tomado de Granma)