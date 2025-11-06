Producen en Las Tunas techos para afectados por el huracán Melissa

Las Tunas, Cuba. – Un operativo para la producción masiva de techos en respuesta a los daños provocados por el huracán Melissa, ha puesto en marcha a la empresa de estructuras metálicas Comandante Francisco (Paco) Cabrera de Las Tunas (Metunas).

Para ello se liberó una reserva de más de 1300 toneladas de bobinas de acero, destinadas específicamente a la fabricación de tejas galvanizadas y purlins, elementos destinados a la reparación de cubiertas.

Julio César Tamayo, director general de Metunas, subrayó que tienen 20 días para cumplir con el encargo hecho por la dirección del país que asumen los obreros de la Unidad Empresarial de Base de Transformado.

El plan inicial de producción de techos en la fábrica tunera para restaurar daños ocasionados por el huracán, contempla la entrega de más de 50 mil tejas galvanizadas y 7900 purlins. (Tomado de Radio Reloj)