Reparan base de motor en navío langostero de Empresa Pesquera santacruceña

Santa Cruz del Sur, 28 abr.- Sin apenas recursos esenciales, pero con la toma de medidas necesarias, Carlos Guevara Figueredo, mecánico naval de la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa de Santa Cruz del Sur, se sometió extraer del cuarto de máquina del navío langostero 356 el potente motor, empleando gruesa cadena de hierro y un equipo hidráulico apropiado para la faena.

El objetivo del trabajo, sin tener lo recomendable por las afectaciones del bloqueo imperialista, fue extraer con cortahierros y mandarria las dos bases, tornillos y calzos, a fin de reconstruirlos totalmente y darle mantenimiento al potente motor de una tonelada de peso.

Los más de 30 años de experiencia le permiten a Guevara Figueredo, sin sobredosis de confianza, cumplir complejas tareas para mantener en buenas condiciones técnicas las embarcaciones de la entidad pesquera sureña.

En el quehacer a punto de finalizar, dedicado a saludar el 1ro de Mayo, el mecánico naval tuvo el apoyo del maquinista del barco langostero 356 con estructura de ferrocemento Vladimir Vicente Gutiérrez y otros tripulantes del navío, demostración de que cuando se quiere los imposibles nunca serán obstáculo si la voluntad de vencer está presente.