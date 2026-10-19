Aldea alfarera en Vietnam ofrece capacitación a artesanos de Cuba

Hanoi, 19 oct.- La vicepresidenta de la Asociación de Aldeas Artesanales de Vietnam y empresaria, Ha Thi Vinh, invitó este domingo a artesanos cubanos para capacitarse en la capitalina aldea alfarera de Bat Trang, con una tradición milenaria en ese oficio.

Cuba cuenta con abundancia de materiales para hacer productos cerámicos, por eso queremos invitar a artistas para recibir entrenamiento y capacitación en nuestra aldea, expresó Thi Vinh al embajador cubano aquí, Rogelio Polanco.

La invitación fue parte de un recorrido de personal de la Misión estatal de la Isla por el museo Centro de la quintaesencia de la artesanía vietnamita, propiedad de la empresa Quang Vinh, de la que Thi Vinh es su presidenta fundadora.

La ocasión sirvió como celebración adelantada del Día de la Cultura Cubana y de la Mujer Vietnamita, que coincidentemente se celebran el 20 de octubre.

Al hablar sobre los hitos de la historia del país del sudeste asiático, Polanco recordó que durante más de mil años se enfrentaron a los agresores extranjeros y los vencieron, y entre otras cosas son invencibles porque han tenido mujeres que han sostenido también la cultura, las familias y las tradiciones.

Si alguien tiene duda sobre la invencibilidad del pueblo vietnamita que se fije en la historia de la también presidenta de la Asociación de Artesanía y Aldeas Artesanales de Hanoi, añadió luego de escuchar parte de sus realizaciones.

Thi Vinh es integrante de la décimo quinta generación de una de las 19 familias que fundaron la aldea y la trasladaron a su lugar actual, cerca del río Rojo.

Durante el encuentro, que devino un conversatorio, recordó que antes del Do Moi (proceso de renovación, en 1986) trabajó durante 20 años en una fábrica, y con la indemnización recibida por su cierre fundó un emprendimiento junto a otras cinco mujeres.

Ese pequeño taller en el que rememoró no tenían ni mesas ni sillas para sentarse es hoy una empresa que exporta vasijas y jarrones a más de 30 países.

Al referirse a la relación especial que une a los pueblos de Cuba y Vietnam, dijo que es imperativo dar forma a la cooperación en materia artesanal entre ambos pueblos, tal como hace un tiempo compartió con una delegación de la Federación de Mujeres Cubanas que visitó la aldea, a unos 13 kilómetros del centro de Hanoi.

El embajador cubano expresó que el Primer Festival Mundial para la Preservación y el Desarrollo de las Aldeas Artesanales Tradicionales, que se celebrará en esta capital del 12 al 16 de noviembre, puede ser una oportunidad para afianzar esos vínculos.

Igualmente, planteó que artesanos vietnamitas podrían participar en el Festival Internacional de Artesanía, que se realiza en La Habana.

Al hablar de los vínculos bilaterales, el diplomático cubano señaló que coincidentemente la cultura de ambos pueblos ha estado vinculada a la idea de la independencia nacional. (Tomado de Prensa Latina)