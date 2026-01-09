viernes, enero 9, 2026
Alcanza Cuba un 95 por ciento en cobertura de vacunación

La Habana, Cuba. – El sistema sanitario de Cuba logró el año pasado una cobertura de vacunación del 95 por ciento, resultado asociado a la reorganización de la atención primaria, informó Yagén Pomares Pérez, directora nacional de ese nivel asistencial del Ministerio de Salud Pública.

El proceso incluyó transformaciones en más de 450 policlínicos, más de 10 mil equipos básicos de Salud y 760 grupos básicos de trabajo, con impacto directo en la calidad de los servicios.

Pomares Pérez señaló que, aunque no se alcanzaron todos los resultados previstos, se avanzó en el cumplimiento de consultas y visitas de terreno, lo cual permitió sostener indicadores de cobertura propios de países desarrollados.

Igualmente, subrayó los desafíos epidemiológicos actuales, en particular la alta incidencia de Chikungunya en todo el país. (Tomado de Radio Reloj)

