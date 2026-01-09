ETECSA en Camagüey instalará nuevas radiobases en 2026

Camagüey, 8 ene.- La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) S.A. prevé la instalación de alrededor de 15 nuevas radiobases en este año.

Así lo informó Adianet González Reyes, jefa del Departamento de Inversiones de la citada entidad, quien agregó que uno de los objetivos es apoyar, también, el programa arrocero en el municipio de Vertientes, específicamente en la comunidad de El Alazán, donde deberá montarse un moderno sitio.

De igual manera se refirió a Nuevitas, localidad donde persisten muchas insatisfacciones, y en ese sentido se ejecutarán labores que permitirán una mejoría en la telefonía móvil, como antesala de la introducción de nuevas radiobases el próximo año.

Asimismo, comentó que se han identificado en la provincia alrededor de 15 zonas donde, en correspondencia con el arribo del equipamiento a la provincia, deberá modernizarse la tecnología, por considerarse obsoleta y provocar reiteradas averías en el servicio telefónico.

Camagüey dispone de 173 radiobases, de ellas el 39 por ciento cuenta con respaldo energético, al tiempo que se encuentran activos 97 mil 783 servidos de telefonía fija y en más de 30 comunidades de difícil acceso se fortalecieron las comunicaciones en el 2025 para beneficio de más de 20 mil agramontinos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)