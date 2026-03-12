Agricultura sostenible en Camagüey: un modelo que integra producción y comunidad

Camagüey, 12 mar.- La agricultura en Camagüey, una de las regiones más fértiles de Cuba, atraviesa un momento crucial en su desarrollo. A través de prácticas sostenibles y la implementación de estrategias innovadoras, el sector busca no solo garantizar la seguridad alimentaria, sino también promover un modelo de gestión institucional que integre las necesidades de la comunidad.

La filial camagüeyana de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) desempeña un papel fundamental en este proceso, apoyando iniciativas que fomentan la inclusión de la perspectiva de género en la agricultura y promoviendo un entorno más equitativo para todos los actores involucrados.

Odalis Marrero Vallina, presidenta de la organización en Camagüey, destacó que la estrategia de género ha sido una herramienta clave para empoderar a las mujeres en el campo. “La ACTAF ha promovido capacitaciones y talleres que permiten a las mujeres adquirir habilidades técnicas y liderazgo en sus comunidades, lo que ha favorecido un aumento en la producción agrícola. Estas acciones no solo generan un impacto positivo en la economía local, sino que también contribuyen a construir un futuro más sostenible, al promover la participación activa de todos los géneros en la toma de decisiones y en la gestión de recursos”, afirmó.

En los 13 municipios de la provincia, muchos jóvenes están comenzando a asumir roles activos en la agricultura, impulsados por una visión de innovación y sostenibilidad. Iniciativas que fomentan la agricultura urbana y la agroecología están despertando el interés de las nuevas generaciones, quienes ven en el trabajo en el campo no solo una oportunidad económica, sino también un compromiso con el bienestar de sus comunidades y del medio ambiente.

En definitiva, la agricultura en Camagüey avanza hacia un futuro en el que la sostenibilidad y la equidad son pilares fundamentales para lograr un desarrollo integral y duradero. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)