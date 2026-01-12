Agresión de EE.UU. a Venezuela activa a la izquierda continental

La agresión de Estados Unidos a Venezuela con el ilegal secuestro de su presidente constitucional, Nicolás Maduro, activó la izquierda latinoamericana que reaccionó de manera unida expresando una condena en conjunto contra la artera acción.

Hubo protestas populares, expresiones de denuncia, la quema de la bandera norteamericana y de muñecos del Tío Sam, el símbolo de Estados Unidos, volvió a las calles de varios países, un abanico de partidos políticos y organizaciones diversas repudiaron la intervención, y casi 700 parlamentarios del hemisferio y de otras regiones del mundo rubricaron una declaración de condena.

Hasta presidentes que fueron críticos de Maduro a raíz de las últimas elecciones venezolanas como el chileno Gabriel Boric, el brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva y el colombiano Gustavo Petro alzaron sus voces al unísono para rechazar la hegemónica intromisión bélica.

Agrupaciones sindicales, sociales y defensoras de los derechos humanos se declararon en estado de movilización permanente contra la detención de Maduro, y están organizando protestas simultáneas en lo que calificaron de jornada antiimperialista hacia fines de enero.

“Tenemos que dejar a un lado las diferencias para unirnos en acciones concretas: declarar un día de rebeldía de conciencia de los pueblos; un paro continental; movilización y reflexión de los diversos sectores sociales, políticos, culturales y científicos”, exhortó el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel.

La reacción contra la ofensiva ilegal de Washington empieza a articularse en clave continental, con un mensaje común: frente a la escalada militar y diplomática de Estados Unidos, la calle, la presión internacional y la coordinación regional vuelven a aparecer como las principales herramientas de resistencia, describe elDiarioAR.

La exhortación del Nobel de la Paz tuvo un eco casi inmediato. En apenas 24 horas después, el Foro de São Paulo encabezó una reunión multisectorial con dirigentes políticos y sociales de toda América Latina para rechazar la injerencia estadounidense en Venezuela.

En la convocatoria en la CTA-A se conoció la Declaración “¡En defensa de la soberanía, el derecho internacional y la paz regional!” que en 24 horas ya habían firmado 634 legisladores de la región y del resto del mundo en rechazo a los bombardeos perpetrados contra Venezuela y el secuestro del Presidente Maduro y su esposa Cilia Flores.

El encuentro en la CTA-A fue muestra de esa unión, desde el peronismo a la izquierda trotskista, de los movimientos sociales a los sindicatos, de agrupaciones de los derechos humanos a grupos culturales, la causa anti yanqui atravesó expresiones ideológicas diversas, pero con un común denominador.

Los participantes acordaron un marco común de acción: rechazar la apropiación estadounidense de recursos naturales y bienes comunes, condenar el acercamiento militar al territorio venezolano e insistir en un desescalamiento inmediato de la agresión de Estados Unidos en el Caribe.

Con un calendario aún en elaboración para la denominada “Reunión de Solidaridad con Venezuela” fijaron como fechas posibles los días 28 y 29 de enero, cuando se conmemora el duodécimo aniversario de la declaración de América Latina y el Caribe como “Zona de Paz” por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. (Tomado de Radio Habana Cuba)