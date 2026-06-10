Dúo de jóvenes músicos aporta sonoridad a campaña de verano en Cuba

La Habana, 10 jun.- El videoclip Pa’veranear, del dúo cubano Clima, acompañará la campaña Lo mejor eres tú, iniciativa de la Asociación Hermanos Saíz de Cuba (AHS) para celebrar el aniversario 40 de su fundación, anunció hoy la organización.

La presentación oficial tendrá lugar el próximo miércoles 10 en la sede nacional de la asociación de jóvenes creadores, ubicada en la zona capitalina del Vedado, compartió la institución en redes sociales.

Allí, el público tendrá la oportunidad de compartir con los músicos, nominados a los Premios Cubadisco y ganadores de la beca Ignacio Villa de la AHS, que promueve la creación dicha manifestación artística en el país.

El audiovisual, dirigido por el también integrante de la asociación Anthony Bravo, se estrenará de manera simultánea en las plataformas digitales.

En días previos, la AHS anunció el inicio de su campaña de verano, que además de la presencia del Dúo Clima, contará con la interpretación del grupo cubano La Herencia (Premio Especial de la Asociación Hermanos Saíz 2024), como parte de su identidad sonora.

A las propuestas musicales se suma una extensa programación cultural y deportiva, concebida como un despliegue creativo a nivel nacional, con la realización de conciertos, presentaciones escénicas y un sistema de actividades permanentes en las sedes de la organización. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)