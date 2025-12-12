Venezuela denunció ante la OMI atraco a barco petrolero por EEUU
Rodríguez manifestó que la República Bolivariana hace lo que debe hacerse en estos casos y es “apelar a la legalidad internacional para defender nuestros recursos naturales».
Consideró que la acción ilegal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el pasado 10 de diciembre estuvo destinada a “perjudicar el comercio marítimo petrolero de la nación” y tildó el suceso como un vulgar robo que desenmascara en su máxima expresión la verdadera intención de la agresión contra Venezuela.
“La verdad verdadera es que quieren nuestro petróleo y lo quieren sin pagar”, denunció la ministra venezolana para Hidrocarburos.
Subrayó que el desorbitante y exagerado despliegue militar estadounidense con barcos, aviones, un submarino nuclear y miles de efectivos, se reveló ahora como una operación para perturbar la actividad económica y comercial en la región y robar finalmente los recursos naturales venezolanos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó la víspera que con el robo y secuestro del barco petrolero y sus tripulantes Estados Unidos inauguró “una nueva era de la piratería naval criminal en el Caribe”.
En presencia de autoridades civiles, militares, comuneros y delegados a la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de Nuestra América que concluyó aquí, el mandatario reafirmó el rechazo en todas sus partes a “esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe”.
Maduro aseveró que ayer (el miércoles) se les cayó la máscara a Estados Unidos al hacer “un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil y privada”.
Indicó que ese buque de paz fue asaltado casi llegando al Atlántico, no en las costas de Venezuela, “sino mucho más arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia la isla de Granada”.
El gobernante reveló que a esta ahora los tripulantes de la embarcación, que llevaba a los mercados internacionales un millón 900 mil barriles de petróleo pagados en Venezuela, “porque todo el que saque petróleo primero lo paga, están secuestrados, desaparecidos y nadie saben dónde están”.
Anunció que dio instrucciones suficientes para que en todas las instancias se hagan las debidas acciones legales, diplomáticas y se tomen las medidas porque “Venezuela va asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo”. (Tomado de Prensa Latina)