Venezuela denunció ante la OMI atraco a barco petrolero por EEUU

En declaraciones trasmitidas la víspera desde el estado de La Guaira (norte), la vicepresidenta Delcy Rodríguez reveló que sostuvo una conversación telefónica con el secretario ejecutivo de la OMI, Arsenio Domínguez, a quien trasmitió una denuncia formal sobre el buque petrolero asaltado en el mar Caribe por tropas estadounidenses.

Rodríguez manifestó que la República Bolivariana hace lo que debe hacerse en estos casos y es “apelar a la legalidad internacional para defender nuestros recursos naturales».

Consideró que la acción ilegal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el pasado 10 de diciembre estuvo destinada a “perjudicar el comercio marítimo petrolero de la nación” y tildó el suceso como un vulgar robo que desenmascara en su máxima expresión la verdadera intención de la agresión contra Venezuela.

“La verdad verdadera es que quieren nuestro petróleo y lo quieren sin pagar”, denunció la ministra venezolana para Hidrocarburos.

Subrayó que el desorbitante y exagerado despliegue militar estadounidense con barcos, aviones, un submarino nuclear y miles de efectivos, se reveló ahora como una operación para perturbar la actividad económica y comercial en la región y robar finalmente los recursos naturales venezolanos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó la víspera que con el robo y secuestro del barco petrolero y sus tripulantes Estados Unidos inauguró “una nueva era de la piratería naval criminal en el Caribe”.

En presencia de autoridades civiles, militares, comuneros y delegados a la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de Nuestra América que concluyó aquí, el mandatario reafirmó el rechazo en todas sus partes a “esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe”.

Maduro aseveró que ayer (el miércoles) se les cayó la máscara a Estados Unidos al hacer “un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil y privada”.

Indicó que ese buque de paz fue asaltado casi llegando al Atlántico, no en las costas de Venezuela, “sino mucho más arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia la isla de Granada”.

El gobernante reveló que a esta ahora los tripulantes de la embarcación, que llevaba a los mercados internacionales un millón 900 mil barriles de petróleo pagados en Venezuela, “porque todo el que saque petróleo primero lo paga, están secuestrados, desaparecidos y nadie saben dónde están”.

Anunció que dio instrucciones suficientes para que en todas las instancias se hagan las debidas acciones legales, diplomáticas y se tomen las medidas porque “Venezuela va asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo”. (Tomado de Prensa Latina)