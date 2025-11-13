jueves, noviembre 13, 2025
Se realizará en todo el país el estudio y análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

En cumplimiento de acuerdos emanados de Plenos del Comité Central del Partido se elaboró el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, sobre el cual el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ha brindado información en sucesivas sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Este Programa se encuentra disponible en el sitio de la Presidencia: www.presidencia.gob.cu. Como se ha explicado, es el hilo conductor para avanzar en la recuperación gradual de la economía y superar la compleja situación que enfrentamos.

La Dirección del Partido decidió realizar el estudio y análisis de este Programa entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre en todas las organizaciones de base del Partido, la UJC, la CTC y sus sindicatos, la ANAP y la FEU. En el caso de la FMC y los CDR se realizará en las estructuras intermedias de dirección y en la reunión del Secretariado con los dirigentes de base a nivel de bloque y zona. También se hará en las Asambleas Municipales del Poder Popular y en los consejos de dirección de las entidades de subordinación nacional, provincial y municipal.

Se realizó un seminario de preparación por videoconferencia en el que participaron cuadros de las provincias que no fueron impactadas por el huracán Melissa.

Este proceso responde a la voluntad política de someter el Programa a debate y construcción colectiva, como expresión de democracia participativa y de implicación popular directa en el desarrollo de la economía. Será un espacio propicio para que los participantes puedan emitir propuestas con el objetivo de fortalecer el Programa e identificar en cada escenario, de manera concreta, cómo contribuir a su materialización.

Con la vista puesta en el 9no. Congreso del Partido, este proceso de estudio y análisis será un importante paso para que cada organismo de dirección, organización de base, militante y ciudadano cubano, en cualquier lugar en el que se desempeñe, esté en mejores condiciones de aportar a la búsqueda de soluciones en aras de revertir la situación del país.

Como expresó el General de Ejército Raúl Castro Ruz: «Vamos a salir de estas dificultades, como lo hemos hecho siempre, ¡combatiendo!». (Tomado de Granma)

