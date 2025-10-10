Vela de Cuba recibe cupo a lid centrocaribeña de Santo Domingo

La Habana.- LA CONFEDERACIÓN Centroamericana y del Caribe de Vela (Cocecave) confirmó a la federación cubana de este deporte la obtención de un cupo a la lid centrocaribeña de Santo Domingo, prevista del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en la capital dominicana.

El boleto les fue otorgado en la clase Hobie 16, modalidad mixta, tras concluir el campeonato norteamericano de la especialidad que aconteció entre el 27 de septiembre al 3 de octubre en Pensacola, Estados Unidos.

El certamen reunió a 69 selecciones de unos seis países y como campeones quedaron Jason Hess y Sonia Ponce, de Guatemala, seguidos por Yamil y Andrea Saba, de Venezuela y Enrique e Irene Figueroa, de Puerto Rico.

Al finalizar la lid, Cocecave actualizó el listado de clasificados a Santo Domingo.

En el registro, México y Puerto Rico figuran como las naciones con un mayor número de plazas confirmadas con seis. Les sigue Guatemala con cinco boletos.

Para la vela de Cuba la mirada se dirige ahora al LIV Campeonato Mundial de Clase Sunfish (ISCA) de Salinas 2025, en Ecuador.

La justa, del 7 al 13 de diciembre venidero, sería la última oportunidad del año para lograr nuevas clasificaciones a la cita multideportiva de esta área geográfica. (Tomado de Jit)