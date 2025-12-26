Un referente asistencial para Cuba

Sancti Spíritus, Cuba. – El Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus atendió este año a más de 100 mil pacientes en su cuerpo de guardia y acreditó 23 servicios médicos, consolidándose como referente en el país.

De acuerdo con Alioski Polo Santana, director de la institución, este resultado es fruto del esfuerzo colectivo y garantiza mayor calidad en la atención; al tiempo que impulsa nuevas metas para perfeccionar la asistencia hospitalaria.

Según Polo Santana, la acreditación de los servicios del hospital espirituano respalda los resultados y constituye un incentivo para el personal sanitario que ve reflejado en cada certificación su entrega cotidiana.

Los servicios acreditados y la alta demanda asistencial confirman el papel del Hospital Camilo Cienfuegos como centro esencial para la salud en el territorio, donde el compromiso del personal se traduce en una atención segura. (Tomado de Radio Reloj)