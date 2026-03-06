Tropas Guardafronteras de Cuba: insomnes y vigilantes defendiendo la Patria

Santa Cruz del Sur, 5 mar.- Cuba tiene una ubicación privilegiada dentro de la geografía insular de la región caribeña. Su ubicación precisamente le ha valido el sobrenombre de la llave del mar Caribe. Por consiguiente sus fronteras son marítimas, limites que hay que cuidar. Por eso el 5 de marzo de 1963, hace hoy 63 años, se crearon las Tropas Guardafronteras, una institución militar encargada precisamente de salvaguardar el espacio marítimo perteneciente al territorio cubano.

La historia de estos hombres y mujeres está cargada de innumerables ejemplos de acciones donde sus miembros pusieron en riesgo sus vidas al enfrentar la acción de elementos subversivos que pretendieron violar las aguas jurídicas de la nación antillana y socavar la tranquilidad de sus pueblo.

Son cientos, miles de horas de vigilancia constante, día y noche recorriendo las costas, el mar, los cayos, realizando el patrullaje continuo, sin descanso, para que el pueblo disfrute de tranquilidad, duerma y descanse sin preocupación, trabaje y se divierta con confianza, porque sabe que allí, lejos de la familia, entre las plagas de mosquitos, jejenes, bajo el sol inhóspito del Caribe, hay soldados y oficiales que no duermen, que se mantienes atentos y vigilantes para salvaguardar la nación y su pueblo.

De aquel día fundacional hasta el presente fueron cientos y cientos de acciones neutralizadas al enemigo contrarrevolucionario que intentó penetrar en territorio cubano para llevar el dolor, la muerte y la destrucción. Ellos no lo permitieron. Alertaron y contrarrestaron a los grupos invasores y llevaron a buen término tales acciones. También las tropas guardafronteras tiene sus mártires, nombres como Ramón López peña, fue uno de los primeros primeros combatientes que perdieron la vida en ele cumplimiento del deber frente a la frontera con la base naval norteamericana.

El ejemplo fehaciente de la decisión de estos soldados de la Tropas Guardafronteras lo dieron hace algunos días esos soldados que se enfrentaron, repelieron y derrotaron a los 10 mercenarios que pretendían infiltrarse por la costa norte de la provincia de Villa Clara para ejecutar acciones contra el pueblo y el gobierno cubano. Con un número inferior en hombres supieron dar batalla y salir vencedores estos jóvenes combatientes, poniendo en alto el estandarte de ese cuerpo que, insomnes y vigilantes, protegen cada día sin descanso, la patria y su gente. (Imagen tomada de X)