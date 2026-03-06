Legisladores rechazan decisión de Ecuador de expulsar misión de Cuba

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó este miércoles que, en aplicación del artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, todos los funcionarios cubanos tenían 48 horas para abandonar el país, sin ofrecer otras explicaciones.

La presidenta del Grupo Interparlamentario de Amistad Ecuador–Cuba, Liliana Duran, sostuvo que “esta no es una decisión diplomática cualquiera, es un acto extremo que rompe décadas de cooperación entre Ecuador y Cuba, países que han trabajado juntos en temas de salud, educación y solidaridad entre los pueblos”.

“Lo más grave es que esta medida ocurre justo cuando Estados Unidos intensifica su presión contra Cuba”, afirmó Durán y añadió que el Gobierno ecuatoriano demuestra “su servilismo y alineamiento con la política de Washington, sacrificando nuestra soberanía y dignidad de la política exterior”.

Por su parte, la legisladora Nuria Butiña señaló que horas antes del anuncio oficial se había realizado una sesión del Grupo Interparlamentario con la presencia del embajador Gutiérrez y su equipo en la sede Asamblea Nacional.

“Cuba ha sido un aliado histórico en áreas esenciales como la salud y la educación, aportes que han beneficiado directamente a miles de familias ecuatorianas”, aseveró Butiñá.

La parlamentaria advirtió que esta decisión daña la integración latinoamericana, debilita nuestra tradición de diálogo y afecta a miles de ciudadanos cubanos que viven en Ecuador.

La también legisladora Mariana Yumbay manifestó que la medida “no es un gesto amistoso entre naciones que durante décadas han compartido historia, cultura, cooperación, solidaridad, respeto”.

Yumbay consideró que la medida “se une a una lógica geopolítica que desde hace más de medio siglo busca aislar y presionar al pueblo cubano”.

En sentido similar se pronunció el parlamentario andino Virgilio Hernández, que recordó el apoyo de Cuba en la formación profesional de jóvenes ecuatorianos de los sectores más pobres, que hoy son médicos, científicos y profesionales.

El Gobierno de Cuba rechazó “en los términos más enérgicos” la decisión, una medida calificada como “arbitraria e injustificada”.

Mediante un comunicado, la cancillería cubana cuestionó la determinación de Quito de exigir la salida del personal de la Embajada de la nación caribeña “sin aportar argumento alguno”. (Tomado de Prensa Latina)