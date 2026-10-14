Presidente de Djibouti reconoció resiliencia del pueblo de Cuba

Djibouti, 13 oct.- El presidente de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, reconoció la capacidad de resiliencia del pueblo de Cuba y la importancia de fortalecer la cooperación bilateral, tras recibir las cartas credenciales del embajador caribeño, Julio César Sánchez Martínez.

Durante la ceremonia solemne, Gelleh transmitió sus saludos al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y manifestó el interés de reforzar la colaboración bilateral, según información compartida hoy por Sánchez Martínez a esta agencia.

El diplomático destacó los vínculos históricos entre ambos Gobiernos y pueblos y su compromiso por trabajar en su reforzamiento.

Expuso los efectos negativos sobre el pueblo cubano del actual recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético de Estados Unidos y agradeció la posición histórica de Djibouti en la batalla internacional que desarrolla la isla caribeña para levantar esa medida unilateral.

Acompañó a Sánchez Martínez la encargada de Asuntos Consulares, Eulalia Cárdenas San Martín y el jefe de la Brigada Médica Cubana en Djibouti, Osmani Cañete. (Tomado de Prensa Latina)