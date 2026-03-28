Situación energética en un escenario difícil

La Habana, Cuba. – La actual situación del sistema electroenergético nacional responde a un escenario excepcionalmente complejo, marcado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y su impacto directo en el suministro de combustibles, explicó en la Mesa Redonda el viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad.

Informó que el país ha dejado de recibir diésel, fuel oil, gasolina, combustible de aviación y gas licuado de petróleo, lo que impacta directamente en la generación eléctrica.

Precisó el viceministro primero de Energía y Minas que la generación se sostiene únicamente con crudo nacional en termoeléctricas, el gas acompañante de los pozos petroleros y las fuentes renovables en horario diurno.

A este escenario se suma la descapitalización del sistema, agravada por la imposibilidad de acceder a financiamiento internacional para el mantenimiento y desarrollo de la generación térmica.

Resultados en medio del cerco

En viceministro primero del Energia y Minas Argelio Jesús Abad, informó en la Mesa Redonda que La Unión Cuba-Petróleo cumplió su plan de producción de petróleo equivalente en el 2025.

Preciso que resulta clave para sostener la generación eléctrica con recursos nacionales y reducir la dependencia de importaciones. Se han perforado nuevos pozos con resultados positivos, y se han construido cuatro tanques de almacenamiento en Matanzas.

En paralelo, se han recuperado 348 MegaWatss de generación térmica, con intervenciones en unidades de Felton, Santa Cruz, Cienfuegos y la termoeléctrica Antonio Guiteras, y se continúan labores de mantenimiento en otras instalaciones.

Durante el pasado año se concluyó el montaje de parques solares fotovoltaicos, que aportan más de 1000 Me gaWatts y elevan la participación de estas fuentes a cerca del 10% de la matriz eléctrica. (Tomado de Radio Reloj)