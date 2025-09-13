Siquiatra camagüeyano extiende sus consultas por las demarcaciones de la provincia

Santa Cruz del Sur, 11 sep.- Al Doctor en Psiquiatría Eduardo Barranco Masías lo distingue la sencillez en las maneras de vestir y conversar. Cada miércoles el joven galeno viene hasta el territorio santacruceño acompañado de otros especialistas en Medicina, como parte del quehacer de la Proyección Comunitaria de Salud Pública por las demarcaciones camagüeyanas.

Más que hablar de enfermedades en pacientes adultos, considera que han quedado sin mecanismos de afrontamiento a los retos que les depara la vida. Ponderó el quehacer del colectivo de psicólogos de la edificación para mejorar la calidad de vida de esas personas.

El estudioso en la materia señaló que luego de millones de años de evolución en la especie humana y billones de neuronas para procesar información no puede referirse a que cada persona padezca igual patología psiquiátrica. Cada individuo por si solo, es un universo único e irrepetible por lo que necesita ser acompañado, escuchado y aceptado tal y como es, acotó.

La Psiquiatría, dijo el facultativo agramontino, cuenta con valiosas herramientas para que los pacientes logren la estabilidad emocional necesaria y sean felices. En este sentido las psicólogas del Centro Municipal Comunitario de Salud Mental santacruceño mantienen eficiencia en el servicio durante la hospitalización de día para la recuperación de los pacientes y el bienestar de la familia.