Comercializarán en Cuba una nueva cerveza y cuatro tipos de ginebras

La Habana, 11 sep.- Un memorándum de entendimiento firmado en esta capital por representantes de la Mipyme cubana Sé S.R.L., y la marca de cerveza francesa OKA Beer permitirá producir, distribuir y comercializar este producto en todo el país a través de esa pequeña empresa nacional.

Yainela Martínez Chávez, segunda administradora de la Mypime, y Ocaris Fernández Guerra, representante de la marca de cerveza OKA Beer en el país, rubricaron el documento en la sede de la Asociación de Cantineros de Cuba (ACC), en el municipio Plaza de la Revolución.

Según se informó en el encuentro, al cual también asistieron varios representantes de la ACC con vistas a valorar y apreciar sus cualidades organolépticas, la pequeña empresa se encargará de comercializar la bebida en todo el país.

Martínez Chávez comunicó que con apenas de dos años de operaciones, su empresa hoy dispone de una oficina en el segundo piso del edificio FOCSA, ubicado en el Vedado, y dispone igualmente de una mini-industria en Güira de Melena, municipio de la provincia de Artemisa, y su principal objetivo es comercializar todo tipo de alimentos en la Isla.

En tanto, Fernández Guerra, representante de la marca de cerveza en el país, adelantó que la empresa cervecera OKA, también conocida como cervecería Oka, es una empresa productora de bebidas que diseña y produce la cerveza Oka para distribuidores mayoristas de bebidas B2B.

De acuerdo con Yoandro Roberto Matos Parra, habano-sommelier y presidente de la ACC en Santiago de Cuba, la cerveza OKA posee cinco por ciento de alcohol, no es malteada, es exquisita al paladar y espera que sea del agrado de todos los consumidores en la Isla caribeña.

Para el especialista Omar Vargas Camero, las cuatro nuevas ginebras presentadas y que se comercializarán en la nación cuentan con el eslogan “el mar en una botella” porque una de sus particularidades es que emplea agua del mar Mediterráneo, esterilizada y purificada.

En la cita, los cantineros, sommeliers e invitados presentes pudieron degustar las ginebras de producción italiana Celestial Superior, Rare, Rosé y Superior 0.0, que valoraron y apreciaron como de excelente factura, y que también serán comercializadas pronto en la ínsula caribeña. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)