En Camagüey desde la base se conforma el plan y el presupuesto

Camagüey, 15 sep.- En tiempos tan complejos hay que pensar de manera diferente, por eso en la provincia el proceso político de elaboración y aprobación del plan de la economía y el presupuesto 2027 apuesta por buscar en la base alternativas para el desarrollo económico de cada entidad para el venidero año.

Según detalló Kelvin Culley Pérez, miembro del secretariado del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el proceso se realizará hasta el 30 de septiembre y pretende involucrar a casi 100 mil trabajadores.

Pero, como acotó el dirigente obrero, «queremos que los trabajadores no solo participen, sino que construyan de conjunto los números que regirán a cada entidad.

El plan se conformará y aprobará desde la base y para eso es necesaria la experiencia de los trabajadores que son quienes lo concretarán y conocen las potencialidades de su colectivo».

En el territorio se planificó la realización de dos mil 796 asambleas sindicales y 246 de representantes y hasta la fecha se ejecutaron 166 asambleas y 21 de representantes.

Entre las principales causas que influyen en la demora del proceso se encuentran las actualizaciones económicas que se desarrollan en el país, así como los cambios de estructuras nacionales que provocan que aún se desconozcan orientaciones y datos para la creación final del plan y el presupuesto en algunas entidades locales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)