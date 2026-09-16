Revés cubano en Olimpiada de Ajedrez para Personas con Discapacidad

La Habana, 15 sep.- Aunque encajó su primer revés este martes, la selección de Cuba se mantuvo con opciones de finalizar entre los medallistas de la III Olimpiada de Ajedrez para Personas con Discapacidad, que se juega en Samarcanda, Uzbekistán.

Luego de salir airosa en cuatro matches consecutivos, la armada cubana cedió 1.5-2.5 ante la de Polonia y con ocho unidades descendió al cuarto puesto, por detrás de sus verdugos, República Checa y Filipinas.

Los polacos, medallistas de plata hace un año, sacaron el punto de diferencia con el triunfo de Pawel Piekielny sobre Pedro Morales en el segundo tablero.

Morales no logró una posición satisfactoria con piezas blancas en la defensa Francesa planteada por su oponente y terminó inclinando el rey en 31 lances, cuando el jaque mate era evidente.

En las restantes tres mesas se firmaron tablas, pues Carlos Larduet no pudo encontrar el mejor camino para intentar el triunfo ante Marcin Molenda, ni tampoco Héctor Luis Fuentes como rival de Alexander Czerluonski.

Pese a ser la última partida del match en finalizar e intentar el éxito, Idalis Batista quedó en división de honores ante Julia Salamon, tras 33 movidas de una defensa Siciliana. Con ese resultado los cubanos descendieron del primer lugar en que se habían mantenido hasta entonces y tendrán que buscar el repunte en las rondas seis y siete para soñar con un puesto en el podio.

Polonia exhibe ahora nueve unidades, las mismas a la que llegaron los checos que derrotaron 2.5-1.5 a los israelitas; Filipinas venció 2.5-1.5 a Croacia y la selección de la Asociación internacional de Ajedrez Baille (IBCA) se impuso con igual tanteador a la de Alemania.

Este martes en la propia urbe uzbeka se multiplicará el movimiento ajedrecístico, pues será la ceremonia inaugural de la edición 46 de la Olimpiada convencional, en la que Cuba estará representada por sus elencos masculino y femenino. Habrá que esperar por las cifras definitivas, pero los organizadores adelantaron que el total de equipos en ambos torneos -absoluto y femenino-, llegará al récord de 400 inscritos.

Hace dos años en Budapest fueron 308, pero en esta ocasión aparecen de manera preliminar 208 selecciones en el certamen absoluto y 192 en el femenino. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)