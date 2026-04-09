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Se mantiene favorable situación epidemiológica de territorio santacruceño

Raúl Reyes Rodríguez

Santa Cruz del Sur, 9 abr.- Odisleydis Sánchez Trápaga, subdirectora del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología, señaló que a pesar de las lluvias recientes continúa favorable la situación epidemiológica en Santa Cruz del Sur. La especialista exhorta a la población cumplir con el autofocal en los hogares.

Importante resulta aplicar esa medida en la higienización de botellas, recipientes con agua y revisar con mayor frecuencia la bandeja del refrigerador al existir descongelamiento por los prolongados apagones, de lo que no están exentos los centros de trabajo e instituciones educativas.

El reforzamiento de las medidas profilácticas por los miembros de la Brigada Activectorial, apoyados en el quehacer casa a casa por soldados del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) contribuye a detectar focos del mosquito Aedes aegypti en esta localidad y eliminarlos de inmediato.

Sánchez Trápaga insistió en lo necesario de mantener la percepción de riesgo por las afectaciones a la salud que el dengue provoca.

De existir alguna sintomatología relacionada con la enfermedad, puntualizó, las personas deben acudir a los consultorios del médico y enfermera de la familia o al cuerpo de guardia del Hospital José Espiridón Santiesteban Báez de estos predios o de las dependencias de salud existentes en los diversos consejo populares del territorio santacruceño.

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