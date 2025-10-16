Se alista Las Tunas para vacunación a niñas

Las Tunas, Cuba. – Profesionales tuneros de la salud y educación se capacitan para la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano a niñas de nueve años de edad, que inicia el 27 de octubre.

En los entornos escolares se realizan talleres para administrar el Cecolin Bivalente, inmunógeno contra dos serotipos del virus responsables de un elevado número de casos de cáncer de cuello uterino en el mundo.

También son socializados otros aspectos de la preparación nacional y aseguran todas las condiciones higiénicas sanitarias y un buen ambiente psicológico para las niñas que se vacunaran en las escuelas de la Enseñanza Primaria, entre otras medidas.

La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano formará parte del esquema infantil, que en Cuba administra como promedio anual más de cuatro millones de dosis de 13 tipos de vacunas para la prevención de igual número de enfermedades. (Tomado de Radio Reloj)