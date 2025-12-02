Robot guiado por IA para reconstruir frescos de Pompeya

EE.UU, 2 dic.- Un robot, guiado por inteligencia artificial, puede reconstruir los frescos de Pompeya, reducidos a cientos de fragmentos.

El prototipo se probó con éxito en el Parque Arqueológico de Pompeya como parte del proyecto de investigación “RePAIR”, acrónimo de “Reconstruyendo el Pasado: Inteligencia Artificial y Robótica al Índice del Patrimonio Cultural”, financiado por la Unión Europea.

Este proyecto demuestra que la robótica y la inteligencia artificial podrían facilitar el trabajo de los arqueólogos en el futuro.

La investigación se centró en dos ejemplos de grandes frescos que forman parte del patrimonio cultural mundial y se encuentran en estado fragmentario, conservados en los almacenes del Parque Arqueológico de Pompeya.

Se trata de los frescos del techo de las salas de la Casa de los Pintores en Acción en la Ínsula de los Castos Amantes, dañados durante la erupción del año 79 d.C. y posteriormente destrozados por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y los frescos de la Schola Armaturarum, dañados por el derrumbe del edificio en 2010 y aún parcialmente sin restaurar.

Iniciado en septiembre de 2021, el proyecto fue coordinado por la Universidad Ca’ Foscari de Venecia e involucró a universidades e institutos de investigación de Europa e Italia, incluyendo el Instituto Italiano de Tecnología (IIT) y el Parque Arqueológico de Pompeya, el campo de aplicación experimental del proyecto.

Marcello Pelillo, profesor de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia y coordinador del proyecto, explica: “Tras adquirir y digitalizar las imágenes de cada fragmento, el sistema intenta resolver el rompecabezas, y la solución encontrada se envía a la plataforma de hardware, que, mediante dos brazos robóticos equipados con manos suaves, coloca automáticamente los fragmentos en la posición deseada. Es un rompecabezas extremadamente complejo, compuesto por cientos o miles de fragmentos, a menudo desgastados o gravemente dañados, sin saber de antemano cuál será el resultado final. Lo que falta, por así decirlo, es la imagen en la caja para guiar el trabajo”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)