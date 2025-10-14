Resuelven uno de los mayores misterios de la isla de Pascua

El traslado de los colosales moáis en la isla de Pascua ha sido para los arqueólogos uno de los más grandes misterios sin resolver de la historia. Durante años, el cómo aparecieron a lo largo de la costa ha sido un verdadero rompecabezas para los investigadores, que ahora tienen una nueva hipótesis.

Tras estudiar casi mil moáis, los antropólogos Carl Lipo, de la Universidad de Binghamton (EE.UU.), y Terry Hunt, de la Universidad de Arizona, concluyeron que los antiguos residentes de Rapa Nui, como se conoce también esa isla, utilizaban una cuerda y movían a las famosas estatuas monolíticas en zigzag a lo largo de caminos cuidadosamente diseñados.

A diferencia de otras teorías descabelladas al respecto, que no han sido respaldadas por evidencia alguna, esta última se sustenta en un experimento real, y los investigadores retan a que la comunidad científica demuestre que no tienen razón.

Lipo y sus colegas demostraron que los moáis caminaban hasta las plataformas ceremoniales con un movimiento oscilante en posición vertical, poniendo en duda la teoría de que las estatuas llegaban hasta los lugares indicados tumbadas sobre unos troncos que las hacían rodar por el terreno.

Los científicos crearon modelos 3D de alta resolución de los moáis y calcularon que sus bases anchas en forma de D y una inclinación hacia delante harían más probable que se movieran en forma de zigzag. Para poner su teoría a prueba, el equipo construyó una réplica de un moái de 4,35 toneladas con el mismo diseño distintivo con inclinación hacia delante.

Con tan solo 18 personas, lograron trasladar el moái unos 100 metros en solamente 40 minutos. “La física tiene sentido”, explicó Lipo. “Lo que observamos a nivel experimental realmente funciona. Y a medida que aumenta el tamaño, sigue funcionando. Todas las características que observamos en el movimiento de los gigantescos moáis solo se vuelven cada vez más consistentes a medida que aumentan de tamaño, porque esto se convierte en la única forma en la que podrías moverlos”, razonó.

En su estudio, publicado en la revista Journal of Archaeological Science, los científicos agregan que los caminos de la isla de Pascua —de 4,5 metros de ancho y con una sección transversal cóncava— eran idóneos para estabilizar las estatuas a medida que las movían.

“Encuentren alguna evidencia que muestre que no podría ser caminado. Porque nada de lo que hemos visto en cualquier parte lo desmiente. De hecho, todo lo que hemos visto y hemos pensado sigue reforzando el argumento”, dijo Lipo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)