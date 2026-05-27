Coordinadora santacruceña del Proyecto Mi Costa identifica tipos de contaminación local

Santa Cruz del Sur, 27 may.- Nelvis Beatríz Álvarez González, coordinadora del grupo focal salvaguarda del Proyecto Internacional Mi Costa de Santa Cruz del Sur, identificó a los tres tipos de contaminación ambiental que provocan efectos negativos en la atmósfera y salud de las personas residentes en este entorno habitacional.

En cuanto a la quema indiscriminada de desechos sólidos en los barrios, subrayó, no debe realizarse al resultar perjudicial para la pureza del oxígeno debido a la expulsión de gases tóxicos de envases plásticos y de otros tipos, dañino para las personas que padecen de enfermedades respiratorias.

Eliminar vertederos es otro asunto que no puede quedar para después, teniendo en cuenta la presencia de hepatitis A en estos momentos. Son esos sitios, sin duda alguna, espacios apropiados para la proliferación de insectos y roedores. De ahí la importancia del apoyo de trabajadores de Comunales y la comunidad por el bienestar de todos, recalcó la especialista.

Álvarez González llamó a tomar conciencia en Santa Cruz del Sur para reducir al máximo la contaminación acústica por la escucha de música grabada superior a los decibelios establecidos y los atormentadores sonidos de los tubos de escapes de los ciclomotores a cualquier hora. Vivir en apacible entorno reporta mayor calidad de vida.