Reconocen en Camagüey a delegados de base del Poder Popular

Camagüey, 31 oct.- Cerca de sesenta delegados de circunscripciones de la capital agramontina fueron homenajeados en el contexto de la celebración de las cinco décadas de constituido el Poder Popular.

Esta vez la cita fue en el Salón de Protocolo Nicolás Guillén Batista, de la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz, y se tuvieron en cuenta los que llevan entre seis y 15 años en esta importante tarea.

El agasajo destaca la labor de hombres y mujeres que son considerados el puente entre las instituciones y el pueblo, como protagonistas del quehacer político, económico y social de la sociedad.

El momento resultó propicio para reconocer como Hijos Ilustres de Camagüey a dos trabajadores del Sistema de la Radio: Sandra Martínez Sedrés y Javier del Toro Fernández, por su aporte al desarrollo del territorio. (Texto y fotos: Rodolfo Medina Hechavarría/Radio Camagüey) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)