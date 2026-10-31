Cuba vence a Turquía en el béisbol de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Dakar, 31 oct.- La selección cubana de Beisbol5 comenzó con triunfo su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud al imponerse a Turquía en dos sets, con parciales de 6-0 y 3-2. La escuadra de la Mayor de las Antillas combinó oportunidad ofensiva, velocidad en las bases y una defensa sólida para quedarse con la victoria.

En el primer set, Cuba fabricó una carrera en el primer inning y dos en el segundo, apoyada en un rápido corrido de bases y una defensa impecable. Un racimo de tres carreras en el cuarto inning puso la diferencia irremontable. Turquía solo pudo colocar dos corredores en base en el último inning, y ninguno llegó a la tercera almohadilla. En ese set inicial Jeancarlos Machado, tuvo balance perfecto de 5-5, con dos anotadas y una impulsada

Mucho más disputada fue la segunda manga. Turquía se adelantó con dos carreras en el mismo primer capítulo, propiciadas por errores defensivos del equipo cubano, sobre todo en los tiros a bases. Cuba descontó una en el segundo, tras colocar corredores en primera y segunda sin outs, pero la gran remontada vendría después.

La entrada al campo de Jeancarlos Machado impulsó a tomar el mando en la baja del tercer capítulo con dos carreras, apoyada en un agresivo juego en las bases que desestabilizó al rival. El marcador no se movió más para cristalizar el éxito cubano en el debut. victoria cubana en el partido.

“Contento por el resultado, los muchachos demostraron las herramientas que nosotros sabemos que tienen, sabíamos desde ayer que Turquía sería un rival fuerte, sobre todo por la potencia en el golpeo que tienen, un equipo que ha crecido mucho desde el primer mundial. Me gustó mucho el trabajo de la defensa, y haremos los ajustes a la ofensiva para que las cosas nos salgan. El partido salió complicado en el segundo set, pero lo más importante es que una vez los equipos cubanos salen de atrás y eso nos ha hecho pensar que hemos hecho el trabajo”, expresó Sergio Arturo Pérez, entrenador del equipo cubano a JIT una vez terminado el choque.

Este sábado, Cuba jugará su segundo partido ante Senegal, a las 9:00 a.m., hora de nuestro país. La plantilla africana cayó hoy frente al potente equipo de Taipei de China por 2-0 (11-1 y 10-0). (Foto: Calixto N. Llanes) (Tomado de JIT)