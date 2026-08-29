Recibe IPK donativo de paneles solares para garantizar servicios vitales ante crisis energética

La Habana, 28 ago.- En un gesto que reafirma los lazos de hermandad entre los pueblos, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) ha recibido una donación de paneles solares, junto a sus inversores y baterías.

Este importante equipamiento, que llega en medio de la compleja situación electroenergética que atraviesa el país, permitirá garantizar el respaldo energético en servicios clave de atención médica y hospitalaria.

Mediante el perfil oficial de la institución en Facebook, el IPK Cuba expresó su agradecimiento por esta «importantísima donación», que forma parte de la primera fase inversionista del proyecto «Energía para la vida».

«En la actual situación que golpea a Cuba, proyectos de organizaciones y países hermanos, en apoyo al pueblo cubano y a nuestro sistema de Salud muestran el resultado de esa solidaridad con acciones como esta, lo que reconocemos infinitamente», resalta la publicación.

La donación, gestionada en el marco del proyecto «Energía para la vida», proviene de la Asociación de Amistad Canario Cubana «Antonio Pérez Monzón», el Gobierno de Canarias, MediCuba Europa y la AMCA.

Este respaldo energético es vital para que el centro de referencia pueda continuar prestando sus servicios con calidad y, como señala la institución, «sobre todo salvando vidas y mejorando la salud de todos» en el momento más oportuno dada la situación que enfrenta el país.

Esta ayuda se suma a otros esfuerzos solidarios que, pese a las adversidades y el bloqueo, acompañan a la Mayor de las Antillas en su batalla por la vida, demostrando que la solidaridad internacional es una fuerza imparable que honra los principios de la Revolución cubana. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)