Rechaza Díaz-Canel nuevas amenazas y sanciones de la administración Trump

La Habana, 5 jun.- Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, rechazó este jueves nuevas declaraciones amenazadoras del presidente de Estados Unidos contra la isla, así como la incorporación de otros dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano afirmó que estas acciones «están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos».

«Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano», agregó.

Díaz-Canel sentenció que «la agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial», y cerró su mensaje con la consigna #LaPatriaSeDefiende.

Previamente, en la misma red social, Bruno Rodríguez Parilla, ministro de Relaciones Exteriores, denunció la inclusión de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del CCPCC y presidente de la República, parte de su familia, así como de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de Estados Unidos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)