La guerra de Trump contra Irán le crea un problema en su propio país

Moscú, 6 ago.- El presidente Donald Trump cargó esta semana contra las grandes petroleras por los beneficios obtenidos tras el alza del crudo, provocada por la guerra con Irán. La situación se ha traducido en un aumento significativo de los precios de la gasolina, lo que podría traerle serias consecuencias en las venideras elecciones legislativas, según indica CNN.

«Están ganando demasiado dinero. No estoy contento», afirmó desde el Despacho Oval.

¿Qué exige? El mandatario pidió a las compañías reducir el precio de los combustibles para aliviar el costo que enfrentan los consumidores estadounidenses.

Aunque se declaró defensor del libre mercado, insistió en que las empresas deben devolver parte de esas ganancias al público.

¿Por qué le preocupa? Con las elecciones legislativas a tres meses, Trump enfrenta un aumento del precio de la gasolina, que se ha disparado en 37 % desde el inicio del conflicto con Irán.

Las encuestas muestran que el costo de la vida sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes, lo que podría favorecer a los demócratas.

Las petroleras, las grandes beneficiadas

Saudi Aramco elevó sus ganancias trimestrales en 33 %, hasta 33.400 millones de dólares. ExxonMobil duplicó sus beneficios, alcanzando 14 500 millones de dólares. Chevron obtuvo 12 100 millones, más de cuatro veces que un año antes.

Shell también reportó cerca de 10 000 millones de dólares, una de las mayores ganancias de su historia.

La guerra redujo el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz, impulsando el precio del barril de Brent desde menos de 70 dólares antes del conflicto hasta niveles cercanos a 80 dólares, tras haber superado los 100 durante la crisis. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)