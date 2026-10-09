Raidel Martínez gana su cuarto título de salvados en la Liga Central de la Nippon Professional Baseball

Japón, 9 oct.- El lanzador cubano Raidel Martínez, originario de Pinar del Río, ha asegurado su cuarto título de salvados en la Liga Central de la Nippon Professional Baseball (NPB) tras cerrar la temporada regular con un total impresionante de 42 rescates.

El logro se confirmó este 8 de octubre de 2026, luego de su destacada actuación en el triunfo de los Gigantes de Yomiuri sobre los Carpas de Hiroshima por 3-1 en el Tokyo Dome.

Martínez mantuvo su dominio en el relevo, lanzando un tercio de entrada sin permitir hits ni carreras, lo que le permitió mejorar su efectividad a 1.23, cifra que refleja su gran nivel para proteger la ventaja de su equipo en momentos decisivos. (Texto y Foto: Cubadebate) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)